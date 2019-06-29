Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента России Владимира Путина.

«Этот вопрос будет всерьез рассмотрен», — сказал он на пресс-конференции в Осаке.

Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне, сообщает Интерфакс.

«Речь идет о победе над нацистами. Это — очень важно», — сказал президент США.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пригласила президента США приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Ушакова, в ходе встречи в Осаке лидеры обсудили, какая сторона сколько жизней потеряла в годы войны и чья роль в Победе была решающей. «Был отмечен вклад советского народа в эту Победу», — сказал помощник президента.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, принимая приглашение на участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил о важности демонстрации исторических союзнических отношений между Россией и Америкой.

«Он конструктивно отреагировал и достаточно эмоционально, сказал, что ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — сказал Песков.

Minval.az