Как отмечается, журналисты заметили, что американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган исчез из их виду на G20 в японской Осаке.
Телеканал считает, что Биган отправился обсуждать с представителями КНДР детали встречи двух лидеров.
Как отмечается, журналисты заметили, что американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган исчез из их виду на G20 в японской Осаке.
Телеканал считает, что Биган отправился обсуждать с представителями КНДР детали встречи двух лидеров.
Дата: 2019/06/29 18:18
Раздел: Мир
Просмотров:
40
В Турции вынесен приговор Халилу Аджару, который 2 января 2019 года убил свою возлюбленную, 24-летнюю азербайджанку Ганиру
В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет сопротивляться американским санкциям так же решительно, как боролся
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента
Турция далеко продвинулась на пути реализации соглашения с РФ по ЗРС С-400 и потому уже не может
США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов
Боевики террористической группировки Талибан убили по меньшей мере 26 сотрудников милиции на севере Афганистана, сообщает Reuters.
Американский рэпер Slim 400, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, госпитализирован со множеством огнестрельных ранений, сообщает TMZ.
Летние сандалии (в России их иногда называют сланцами) оказались опасными для здоровья, сообщает The Sun.