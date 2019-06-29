Встреча президента Соединенных Штатов Дональд Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в воскресенье, 30 июня, сообщает Газета.

Как отмечается, журналисты заметили, что американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган исчез из их виду на G20 в японской Осаке.

Телеканал считает, что Биган отправился обсуждать с представителями КНДР детали встречи двух лидеров.

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