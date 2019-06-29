Летние сандалии (в России их иногда называют сланцами) оказались опасными для здоровья, сообщает The Sun.

По словам специалистки Камиллы Лонг из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине, зачастую, чтобы зафиксировать тапок на месте, человек подгибает пальцы ног, что приводит к изменениям в его естественной походке. Это может навредить икроножным мышцам и пяточным сухожилиям, а также вызвать боли в спине. Более того, со временем может развиться плантарный фасциит — заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке — на восстановление после которого уходит около года.

Чтобы предотвратить проблемы с пяточным сухожилием, необходимо выбирать сандалии, которые при ходьбе сгибаются в том же месте, что и стопа. В противном случае ноги не получают достаточной опоры, что приводит к чрезмерному напряжению в пяточном сухожилии и травмам.

Эксперты порекомендовали не надевать сланцы, если предстоит провести долгое время на ногах, а также не водить в них машину, поскольку один из сандалий может застрять между педалями.

Minval.az