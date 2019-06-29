Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов, пишет The Sun.

Отмечается, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагается, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном.

По данным издания, принцесса покинула шейха из-за страха за свою безопасность. После прибытия в Германию она попросила убежища и сразу подала на развод. Деньги она потратила на обеспечение «новой жизни».

По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал дипломатический кризис между Германией и ОАЭ. Отмечается, что правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.

Minval.az