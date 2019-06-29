Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился и провел короткие беседы с другими мировыми лидерами в пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке. В частности, он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пользователи сети сразу же принялись обсуждать фотографии. Многие отметили, что Макрон был напряжен и озадачен, а турецкий лидер троллил его.

Отношения Анкары и Парижа остаются очень напряженными уже долгие годы из-за «особой любви» французского лидера к армянам.

Эммануэль Макрон на прошлой неделе призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Эрдоган ответил на заявление президента. «Да что ты говоришь? Турция в вопросе Кипра является страной-гарантом. Греция и Великобритания – также являются гарантами. А ты кто такой вообще?», – отметил президент Турции.

Minval.az