Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, несмотря на недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий. Об этом политик заявила журналистам в субботу, 29 июня, в Осаке.

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу», — цитирует Меркель ТАСС.

Также она отметила, что чувствует себя хорошо.

18 июня Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер выглядела бледно, а затем ее и вовсе затрясло. Тогда она объяснила свое состояние простым обезвоживанием, однако 27 июня ситуация повторилась. Меркель никак не могла унять крупную дрожь на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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