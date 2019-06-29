В России очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на критику британского певца Элтона Джона, сообщает РИА Новости.

По его словам, Элтон Джон — гениальный певец, но заблуждается в своих взглядах. Путин также напомнил, что в России действует закон о запрете гомосексуализма среди несовершеннолетних, который критикуют в некоторых странах.

«Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью — пять или шесть полов уже напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое», — сказал Путин. Он также добавил, что эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству. Российский лидер предложил быть более открытыми и лояльными друг к другу.

Ранее Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. Певец выразил сожаление из-за того, что российский лидер говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России, тогда как на самом деле фильм о жизни певца подвергся цензуре из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

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