44-летний Дэвид Бекхэм привлек внимание фотографов, появившись на матче в Гавре. Игра состоялась в рамках чемпионата мира по футболу среди женщин,который сейчас проходит во Франции, пишет «Космополитэн».

Компанию футболисту на стадионе составила его дочь — семилетняя Харпер Севен Бекхэм. Отец и дочь увлеченно наблюдали за игрой между Англией и Норвегией. Британские футболистки одержали победу 3:0 и вышли в полуфинал турнира.

Во время матча Дэвид не скрывал нежных чувств к Харпер. Спортсмен поцеловал ребенка в губы. Репортерам удалось заснять этот трогательный момент.

Бекхэм неоднократно заявлял, что очень ласков со своими детьми и таким образом проявляет любовь. Некоторые назвали момент трогательным и милым, восхищаясь тем, как отец любит ребенка, другие же открыто выразили негодование поступком Бекхэма.

Minval.az