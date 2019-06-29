Окончание учебного сезона, а также проведение летнего отдыха столичными жителями вне города приводит к значительному уменьшению потока пассажиров в метрополитене. По этой причине, как и каждый год, будут внесены изменения в график движения поездов Бакинского метрополитена».

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, в соответствии с приказом председателя структуры Заура Гусейнова, с 1 июля движение поездов в метрополитене переходит на летний график.

Согласно сезонному графику, интервал между поездами незначительно вырастет. Иными словами, в основное время притока пассажиров интервал между поездами, следующими от станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» и в обратном направлении, будет составлять не 2 минуты как во время зимнего сезона, а 2,5 минуты.

Интенсивное движение в метро продолжается с 7:30 до 9:30 утра и с 17:30 до 19:30 вечера.

Учитывая небольшое количество пассажиров ранним утром и в вечерние часы, будет составлен график движения с интервалом в 3 минуты и больше.

С учетом пересечения линий на станции «28 Мая», интервал с этой станции до станций «Ичеришехер» и «Дернегюль» будет соответственно в два раза больше – 5 минут в часы пик и 6 минут в другое время.

В определенные часы дня пассажиры порой наблюдают на участке «Ази Асланов — Улдуз» движение поездов в двух направлениях — «Дернегюль» или «Ичеришехер», а также сталкиваются с большим интервалом. Это необходимый шаг в соответствии с техническими требованиями и связан с направлением поездов в электрическое депо «Н.Нариманов» и отправление на пути, заявил Б.Мамедов.

Летний график останется в силе до нового учебного года.

Учитывая просьбы пассажиров и посетителей сайта ЗАО «Бакинский метрополитен», новый график движения поездов на станцию «Бакмил» и обратно будет размещен в соответствующем разделе сайта и на станциях с того дня, как вступит в силу.

Minval.az