Специалисты из американской компании Maple Holistics и ученые из университета Толедо спрогнозировали, как могут выглядеть люди в конце текущего столетия. Ответ на вопрос, как изменится среднестатистический человек к 2100 году, можно получить, взглянув на специально созданную 3D-модель.

Так исследователи разработали компьютерную модель, получившую условное имя «Минди», которая демонстрирует, как могут измениться люди буквально за 80 лет. Об этом пишет издание Daily Star.

Ученые отмечают, что на внешности человека будут очень сказываться современные технологии, которые используются ежедневно в огромном количестве.

Предположительно, из-за того, что люди постоянно используют гаджеты и сидят за компьютером у них начнет сильно горбиться спина. Для того чтобы компенсировать плохую осанку, будут становиться более мощными мышцы шеи.

Также постепенно будет становиться толще черепная коробка, чтобы мозг, который станет меньше из-за сидячего образа жизни, был надежно защищен от радиации и других вредных и опасных для жизни факторов.

Не смогут избежать изменений кисти рук. Из-за того, что человек будет постоянно держать мобильный телефон, его пальцы начнут напоминать когти. При этом руки будут согнуты в локтях под углом практически в 90 градусов.

Для того чтобы глаза были защищены от опасного излучения, у человека может появиться еще пара век. Все вместе это будет смотреться достаточно жутко.

Исследователи убеждены в том, что подобные изменения человеческого тела — это та цена, которую придется заплатить за применение современных технологий в повседневной жизни.

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