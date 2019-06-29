Кому и зачем они понадобились?

Бывшие сопредседатели Минской группы ОБСЕ все чаще выступают в роли не просто «ньюсмейкеров», а прямо-таки поставщиков сенсаций для аудиторий и Азербайджана, и Армении. Еще недавно в армянских СМИ регулярно публиковали рассуждения Владимира Казимирова. Регулярно «светится» в прессе Джеймс Уорлик. Не так давно в регионе оживленно анализировали и комментировали заявления Ричарда Хогланда. И вот теперь на авансцену вышел еще один отставной сопредседатель МГ ОБСЕ от США — Кэри Кавано. Отставной дипломат дал интервью «Голосу Америки», где явно старался и обратить на себя внимание, и ничего существенного не выболтать. Но вот насколько удачно это у него получилось…

Впрочем, судите сами. Сначала господин Кавано старательно изрекал прописные истины: «Если в Грузии небольшой прокол становится причиной протестов, то в карабахском урегулировании это приводит к новым жертвам». Рассуждал, как важен призыв сопредседателей к сдержанности, и сетовал, что «каждый читает документ по-своему».

Честно говоря, такого рода рассуждения приличествовали бы новоиспеченному выпускнику дипломатического ВУЗа, который получил первый опыт работы в зоне реально конфликта и теперь на вечеринке с друзьями, округляя глаза, рассказывает, что, оказывается, в жизни все сложнее, чем на лекциях и семинарах, что ошибка в дипломатии означает не двойку и пересдачу, а вспышку боевых действий, и у известного правила: «находите ту формулировку, которая устраивает всех» — есть и оборотная сторона. Все же от сопредседателя МГ ОБСЕ, пусть и бывшего, ждешь чего-то большего, чем такой наивный идеализм. И если уж господин Кавано взялся рассуждать о том, что «если в Грузии небольшой прокол становится причиной протестов, то в карабахском урегулировании это приводит к новым жертвам», то ему следовало бы прежде всего высказаться по поводу планов Армении выпросить у России новое наступательное оружие. Потому как эти планы однозначно свидетельствуют, что в Ереване планируют новые территориальные захваты в Азербайджане. Что, с учетом опыта апрельских боев 2016 года, будет иметь для Армении катастрофические результаты. Но эти неудобные вопросы Кавано предпочитает обходить.

Затем последовала еще одна сенсация. Как заявил Кавано, «хотя Баку заявил, что формат переговоров не должен меняться, Азербайджан изменил состав своей делегации и включил в нее представителя азербайджанской общины Карабаха. Я рассматриваю это как подготовку к изменению формата переговоров». Дескать, нынешний формат сформировался в самом начале президентства Роберта Кочаряна, и «так было проще – учитывая его прежнюю должность в Карабахе, он представлял и Армению, и народ Карабаха. Во время Сержа Саркисяна этот расклад сохранялся. Но Никол Пашинян заявил, что не может представлять Карабах».

Уличать бывшего сопредседателя МГ ОБСЕ в неточности как-то неудобно, но, увы, приходится. Прежде всего, господину Кавано не стоило бы путать божий дар с яичницей, а состав делегации — с форматом переговоров. Более того, ему по штату положено знать, что нынешний формат переговоров был утвержден Хельсинкским решением Совета министров ОБСЕ от 1992 года, а Роберт Кочарян занял пост президента Армении только в 1998 году.

Но на этом фоне практически не замеченным оказался один важный отрывок из интервью Кавано. Он, в числе прочего, взялся комментировать «утечки» насчет переговоров 2001 года в Ки-Уэсте, в которых принимал участие и Роберт Кочарян и где обсуждался «вариант Мегри», то есть территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном, в результате чего Баку должен был получить надежную сухопутную связь с Нахчываном. Тогда, напомним, договориться не удалось. Более того, Кери Кавано, который был тогда сопредседателем Минской группы, отметил, что в реальности все обстоит несколько иначе, и обсуждаемые варианты не столь примитивны, как представляется.

Но вот в чем дело. Конечно, еще надо разобраться, что действительно сказал бывший сопредседатель, а что «сказали» за него армянские журналисты. Тем более что за последние годы было предостаточно случаев, когда армСМИ, как бы это повежливее, переиначивали (если кому-то режет слух глагол «перевирали») заявления и действующих сопредседателей ОБСЕ, и аккредитованных в Армении дипломатов. Да и уши «политического заказа» торчат из этого интервью слишком уж явно — чего стоит только попытка обвинить устами Кавано Роберта Кочаряна в намерении «сдать Мегри» и заодно представить дело так, будто бы капризные заявления Пашиняна: «я не буду вести переговоры от имени Карабаха» — еще имеют шансы на успех. Теперь, когда и военный, и дипломатический расклад не в пользу Армении, местная аудитория остро нуждается в «материале для оптимизма». И. возможно, таким образом действительно удастся «воздействовать» на определенную часть ереванской аудитории. Но вот изменить реальный расклад сил — уже вряд ли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az