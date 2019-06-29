Итальянские инженеры в пятницу, 28 июня, взорвали остатки моста Моранди в городе Генуя, в результате обрушения части которого в августе 2018 года погибли 43 человека.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Оставшаяся часть 1,2-километровой автомагистрали, соединявшей портовый город с югом Франции, рухнула под аплодисменты зрителей.

Эпицентр взрывов пришелся на две опоры, удерживающие уцелевшие части виадука, в то время как спасатели поливали конструкцию водой, чтобы не дать облакам пыли поглотить город.

Мэр Генуи Марко Буччи сказал, что контролируемый снос моста прошел по плану, за исключением небольшой задержки в связи с сообщением о том, что кто-то из людей мог находиться в заброшенном жилом квартале неподалеку.

Реконструкция моста поручена итальянским фирмам Salini Impregilo и Fincantieri. Разработанный известным генуэзским архитектором Ренцо Пиано, обновленный виадук должен открыться к середине следующего года.

Мост Моранди (итал. ponte Morandi) — это центральное сооружение виадука Польчевера (итал. viadotto Polcevera) в Лигурии (Италия) на автостраде A10 в черте города Генуи, проходящий над рекой Польчевера, названный в честь инженера Риккардо Моранди.

14 августа 2018 года один из пролетов моста, пересекающий реку Польчевера, обрушился вместе с десятками автомобилей, находившихся в этот момент на нем. Вследствие обрушения погибли 43 человека.

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