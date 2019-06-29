На юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране, сообщает французское радио со ссылкой на местную метеорологическую службу.

По ее данным, в течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции, передает «Интерфакс».

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