На Манхэттене приготовили хот-дог с квашеной капустой и горчицей весом в 30 килограммов.

Как пишет «Лента.ру», каждый срез кулинары продали за 10 долларов, а все вырученные деньги направили в фонд, оказывающий психиатрическую помощь ветеранам.

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