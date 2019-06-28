На Манхэттене приготовили хот-дог с квашеной капустой и горчицей весом в 30 килограммов.
Как пишет «Лента.ру», каждый срез кулинары продали за 10 долларов, а все вырученные деньги направили в фонд, оказывающий психиатрическую помощь ветеранам.
На Манхэттене приготовили хот-дог с квашеной капустой и горчицей весом в 30 килограммов.
Как пишет «Лента.ру», каждый срез кулинары продали за 10 долларов, а все вырученные деньги направили в фонд, оказывающий психиатрическую помощь ветеранам.
Дата: 2019/06/28 22:42
Раздел: Фото
Просмотров:
38
Блогер Максим Мирович опубликовал пост с картинами реальной жизни в «совке».
В российском Челябинске нашли двойника певицы Дженнифер Лопес.
Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком
В Киеве в воскресенье прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Тема Марша этого года »Свобода. Единство.
В американском штате Миннесота рыбак поймал 100-летнюю гигантскую рыбу, которая вероятнее всего является мутантом.
В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны
Австралийская модель Симона Холцнагель, снимавшаяся для Playboy, пожаловалась на свою большую грудь.
В штате Квинсленд, Австралия, мужчина сфотографировал, как питон целиком съел крокодила.
Популярная американская рэперша Карди Би оконфузилась во время выступления. У звезды порвался костюм »на самом интересном месте».