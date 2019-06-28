Российский журналист Максим Шевченко в «Особом мнении» на «Эхе Москвы», говоря о громких делах в связи с задержаниями журналистов, общественных активистов, коснулся также дел Фуада Аббасова.

Он отметил, что Аббасову никакого обвинения не предъявляли, кроме нарушения миграционного режима:

«… Фуад Аббасов, азербайджанский журналист, наконец-то, улетел в Азербайджан. Несколько таких побед ярких, которыми хочется поделиться. Он содержался в миграционном центре совершенно против всякого права. Давно хотел улететь. Никакого обвинения ему не предъявляли, кроме нарушения миграционного режима. Ну, вот он улетел в Баку».

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