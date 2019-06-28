Организаторы рабочего обеда на саммите G20 угостили представителей стран-участников съедобными цветами. Об этом сообщает ТАСС.

Также в меню были представлены блюда из морского окуня, овощное пюре, съедобные цветы и травы в качестве аперитива.

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт. В качестве десерта организаторы предложили участникам G20 виноградное желе и фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки.

Среди напитков гостям G20 были предложены игристые вина 2014 года из Осаки, красное вино из префектуры Ниигата, а также чай из сакуры.

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