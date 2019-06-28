Министерство нацобороны Турции сообщило об «эффективном ударе» по позициям армии Башара Асада, с которых велся обстрел одного из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает «Анадолу».

Накануне в результате минометного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта номер 10 в районе Завие на юге Идлиба погиб один турецкий военнослужащий, трое получили ранения и были эвакуированы на лечение в Турцию.

В ответ турецкая артиллерия и бронетехника нанесли массированный удар по позициям сторонников Асада.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции.

До сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации.

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