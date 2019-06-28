ЗАО «Бакинский метрополитен» заключило контракт с ООО «Nəqliyyat Təmir-Təchizat», предусматривающий капитальный ремонт нескольких вагонов. Странным в этой сделке является то, что метрополитен в 2014-2017 годах построил современный вагоноремонтный цех, а контрактная сторона не специализирована в этих делах, пишет Contact.

Контракт заключен 3-го июня, и его стоимость составляет 2 млн. 87,7 тыс. манат ($1 228 тыс.). При этом метрополитен скрывает информацию о том, сколько и за какой период будут отремонтировано вагонов.

B марте в интервью председатель правления ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов сообщал, что вагоноремонтном цеху отремонтировано, модернизировано и сдано в эксплуатацию 15 вагонов.

B январе этого года ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО «Nəqliyyat Təmir-Təchizat» заключен договор на закупку запасных частей для автомобилей, машин и механизмов на общую сумму 1 626,5 тыс. манат ($956 тыс.).

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