Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Эта встреча стала первой после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, отмечает Би-би-си.

В ходе встречи Мэй сказала Путину, что «нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», заявили в офисе британского премьер-министра.

В частности, Мэй коснулась отравления Скрипалей. «Она ясно дала понять, что Соединенное Королевство обладает неопровержимыми доказательствами того, что за этим нападением стояла Россия, — [доказательствами,] полученными путем тщательного расследования и сотрудничества с нашими союзниками», — отмечается в заявлении Даунинг-стрит.

Также Мэй подчеркнула, что Британия «продолжит защищать демократию, права человека и равенство для всех групп, включая ЛГБТ», добавили в пресс-службе премьера.

В Кремле переговоры Путина и Мэй пока не комментировали.

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