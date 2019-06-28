Блогер Максим Мирович опубликовал пост с картинами реальной жизни в «совке». Эти рисунки сделала Зоя Черкасская-Ннади, которая в пятнадцатилетнем возрасте переехала из СССР в Израиль, где смогла самореализоваться и стать известной художницей. Зоя получила классическое художественное образование, но знаменитой её сделал именно первый цикл работ, созданных после переезда в Израиль — нарисованный в таком детском и непосредственном стиле.

Сложно сказать, что цепляет в них больше всего — то ли несколько детский и несовершенный стиль, то ли внимание к деталям советского быта тех лет — Зоя смогла передать всё очень точно. А в одном из своих современных интервью Зоя сказала следующее — «нынешняя советская ностальгия в России — это манипуляция людьми, скучающими по «стабильности».

Итак, в сегодняшнем посте — вся правда про жизнь в позднем СССР — таким, каким его запомнила пятнадцатилетняя Зоя.

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