Дональд Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с церемонией вручения премии «Оскар», сообщает РИА Новости.

Переговоры первых лиц государств прошли в комнате, где представители СМИ имели возможность вести прямую трансляцию встречи при помощи гаджетов. При этом, по словам присутствующих, иногда гул голосов журналистов перебивал разговор двух президентов. Также некоторые корреспонденты выкрикивали вопросы, а по окончании встречи долго отказывались покинуть зал переговоров несмотря на просьбы организаторов.

«Как на премии Академии. Очень глупо», — прокомментировал происходящее американский Трамп.

Встреча президентов продлилась один час и 20 минут. В ходе переговоров главы государства обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также коснулись темы разоружения.

Minval.az