Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

С гневным обращением, в частности, к главе МИД Павлу Климкину, выступил он на брифинге в четверг, 27 июня.

«Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета! Я говорю о ноте, которую получили мы от РФ касательно возвращения наших моряков и ноте-ответе, которую направил наш МИД», – возмутился он.

«Я в глаза не видел, я – президент Украины, напоминаю всем, особенно Павлу Климкину, в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом. А это вопросы национальной безопасности Украины, жизней наших граждан. Это приоритет любого президента, нравится он кому-то или нет», – цитирует его «Обозреватель».

Президент возмутился тем, что Климкин выразил позицию Украины как государства, не посоветовавшись с ним и призвал министерство ответить перед украинцами, почему оно ставит под угрозу жизни военнопленных моряков.

Зеленский также заверил, что ни разу в жизни не общался с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Вскоре Климкин ответил Зеленскому. По его словам, МИД Украины имел полномочия направлять ответ на российскую ноту без согласования с президентом.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось «циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

Minval.az