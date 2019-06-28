Главный дизайнер американской компании Apple Джони Айв заявил, что покинет корпорацию.
Об этом сообщает Financial Times.
Айв является создателем внешнего дизайна IPhone, IPod и Mac.
Разработчик добавил, что займется работой в собственном проекте.
Дизайнер также выразил надежду на то, что он будет вовлечен в деятельность Apple на много лет вперед, несмотря на свое увольнение.
Глава корпорации Apple Тим Кук отметил, что компания продолжит работать в составе старой команды, которая также участвовала в разработке известных продуктов.