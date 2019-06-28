Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер побывал в Литве и заявил, что страна готовится к возможному конфликту с Россией и уже разработала «логичный план» по укреплению своей обороноспособности. Об этом он рассказал в своем материале для National Interest.

Пайфер назвал вторжение России в Прибалтику маловероятным, но отметил, что в Литве не могут игнорировать такую возможность, учитывая присоединение Крыма и конфликт в Донбассе. Дипломат подчеркнул, что Россия в течение пяти лет занимается модернизацией неядерных сил и постоянно проводит военные учения.

По словам Пайфера, в Минобороны Литвы количество российских военных в Калининградской области оценивают в 20 тысяч человек. Литва в ответ может мобилизовать 14 тысяч солдат, также возможно привлечение пяти тысяч добровольцев из резерва.

Пайфер отметил, что в случае конфликта Москва способна задействовать еще 120 тысяч человек из Западного военного округа, включая танковую армию, а Литва может рассчитывать на пять тысяч волонтеров и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии по программе НАТО.

Американский дипломат отметил, что в рамках своего плана Литва выделяет на оборону два процента от ВВП (по требованию НАТО) и утроила военные расходы. Страна не тратит деньги на дорогую технику, а покупает боевые машины пехоты, артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы для двух основных частей своих сухопутных войск — механизированной и моторизованной бригад.

Пайфер заявил, что в случае войны Литва выберет оборонительную позицию и будет ждать подкрепления от НАТО. Власти Литвы сейчас работают над тем, чтобы сделать допуск союзнических войск в страну более быстрым, улучшая пропускную способность портов и железной дороги. Дипломат отметил, что Литва рассчитывает не только на силы НАТО, но и на размещение американских войск.

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