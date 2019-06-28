Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит в себе запрет на передачу Турции самолётов пятого поколения F-35 и сопутствующих технологий.

За принятие документа высказалось 86 сенаторов, против — восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Из запрета могут сделать исключение, если глава Минобороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что турецкое правительство не получает ЗРК С–400 из России и если оно предоставило «надёжные гарантии» того, что не будет получать данные системы впоследствии.

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