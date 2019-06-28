Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись 1,5 часа.

В Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине.

Российско-американские переговоры начались в 14.03 по местному времени. Изначально на встречу отводился примерно час — вплоть до второго заседания саммита.

«Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую как членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия», — сказал Трамп.

Чуть позже он добавил: «Владимир, спасибо большое».

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Президент США Дональд Трамп пошутил над президентом России Владимиром Путиным на двусторонней встрече на G20 в Японии, передает CNN.

Когда журналисты выкрикивали вопросы в обход протокола, Трамп услышал слова о вмешательстве России в выборы в 2020 году.

«Не вмешивайся в выборы», — с улыбкой сказал Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.

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Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке.

Ранее российский лидер выразил надежду, что все участники форума подтвердят стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов, а также к выработке общих правил дискуссии. При этом Путин отметил, что мероприятие едва ли повлечет за собой прорывные или судьбоносные решения.

В свою очередь, Трамп также подчеркивал, что ожидает «хорошего разговора» с российским коллегой. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

Minval.az