В графстве Северный Йоркшир, Англия, женщину задержали на 17 часов после того, как она попросила мужа убраться в доме. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

58-летняя Валери Сандерс (Valerie Sanders) утверждает, что она попросила своего мужа Майкла (Michael) потренироваться чуть поменьше и помочь ей по хозяйству. По словам женщины, после того, как ее супруг устроился работать менеджером в фитнес-клубе, он стал одержим бодибилдингом.

После нескольких попыток Валери попросить мужа пропылесосить или убраться на заднем дворе, к паре домой приехали полицейские, а Майкл обвинил ее в насильственном поведении. Женщину задержали, дело передали в суд. Сандерс рассказала, что провела в камере почти сутки, и что с ней обращались как с преступницей.

Майкл утверждает, что его жена постоянно давила на него и отказывалась поддерживать его начинания. Из-за этого мужчина начал себя плохо чувствовать. Сотрудники центра занятости, в который приходил Майкл, заметили изменения в его настроении, отмечает «Лента.ру».

«Мы перестали проводить время вместе. Я работала, а он занимался спортом с раннего утра до поздней ночи. Я просто не видела Майкла, — рассказала женщина. — Я оставила записку с просьбой убраться на заднем дворе. Но он потратил четыре часа на уборку своей машины, конечно, это меня возмутило».

Позднее бодибилдер снял все свои обвинения — и судебный процесс так и не состоялся. Сандерс выпустили, сейчас пара занимается бракоразводным процессом.

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