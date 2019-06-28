Резиновые пули, которые запрещены или приводят к летальному исходу, не использовалась при разгоне протестной акции 20 июня. Об этом сегодня в интервью журналистам восьми грузинских СМИ заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Корреспондент телеканала «Рустави 2» Тамар Багашвили, освещавшая акцию 20 июня, из-за ранения резиновой пулей получила перелом плеча. По ее словам, эти пули запрещено использовать против людей – в инструкции производителя говорится, что они могут привести к летальному исходу.

Гахария опроверг слова журналистки. Одновременно он отметил, что МВД Грузии может пересмотреть правила закупки и использования резиновых пуль.

«Регламенты, которые сегодня существуют (в Грузии) в части использования резиновых пуль, возможно, будут пересмотрены. Возможно, мы пересмотрим какую-то часть или создадим другие протоколы с учетом всех международных норм. Но те случаи, которые касались прицельной стрельбы, необходимо расследовать. Ни одна из резиновых пуль, которая запрещена или приводит к летальному исходу, на этом мероприятии не использовалась», — заявил министр, которого цитирует «Новости-Грузия».

Он также заявил, что участники акции вели себя агрессивно и полицейские действовали в целях самозащиты.

«Речь не о разгоне, а о самозащите. Это тот случай, когда организованные группы атаковали полицию. Это не было, каким-нибудь проактивным действием со стороны полицейских с целью что-то нейтрализовать, это была самозащита в течении пяти часов, у которой были свои результаты… Это было абсолютно легитимное использование силы. К сожалению, эти люди были вынуждены применить специальное снаряжение. Еще раз повторяю: это был трагический случай… Мы готовы правильно и прозрачно отреагировать на данный случай, чтобы завтра и послезавтра такие случаи не повторялись», — заявил Гахария на встрече с журналистами.

Minval.az