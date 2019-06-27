Азербайджан есть мы сами. Нет необходимости делить на «азербайджанских тюрок», «турецких тюрок».

Об этом интернет-изданию Axar.az сказал советник избранного главы муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу Мурад Онгун, внося ясность в вопрос неоднозначно воспринятого среди азербайджанцев заявления мэра, в котором он поблагодарил армян.

«Слова главы муниципалитета относились к общинам, проживающим в Стамбуле. В Стамбуле проживает много курдов, армян, сирийцев, мусеви. Имамоглу обращался к ним. Возможно ли, чтобы Имамоглу упоминал армян и не упомянул азербайджанцев? Конечно же, было бы неправильно разделять тюрок ахыска, азербайджанских тюрок. Такое разделение нам и в голову не придет. Потому что мы едины. Все и без того знают, насколько велики наши любовь и уважение к Азербайджану», — подчеркнул Онгун.

Minval.az