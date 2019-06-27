Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска решила заблокировать счета индивидуального предпринимателя Жерара Депардье, сообщает издание «Финансовые новости».

У Депардье, получившего российский паспорт в 2013 году после того, как власти Франции ввели налог в 75% на доходы свыше 1 млн евро, с 20 июня приостановлены операции по счетам в ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Сумма долга ИП Жерар Депардье перед бюджетом Новосибирска не уточняется. Исполнительных производств на кавалера ордена Почетного легиона, обладателя «Золотого глобуса» и двух премий «Сезар» — в базе данных службы судебных приставов нет.

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика»: нужно свериться с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.

Впрочем, добиться отмены ограничительных мер по счетам в Москве Депардье не может уже более полугода. Столичная налоговая еще в середине января заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ, и блокировка до сих пор остается в силе.

Налоговая выставляет претензии на сумму около 19 тысяч рублей. Но Депардье заплатил 26 тысяч — у него переплата, и фактической задолженности нет, заявил Мосман.

Депардье прописан в Саранске с февраля 2013 года, имеет квартиру в Грозном, однако в прошлом году сменил прописку на Новосибирск, ссылаясь на «выгодное географическое положение».

Актер говорил, что планирует снять цикл документальных фильмов о России. Летом прошлого года УФССП по Мордовии сообщило, что не смогло взыскать с Депардье долг в 1113 рублей.

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