По крайней мере 36 нелегальных шахтеров погибли в результате обрушения шахты в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго, передает РИА Новости.

«Я очень опечален тем, что хороню каждую неделю мертвых в Луалаба. Несмотря на призывы, запрещающие незаконный въезд в этот карьер, копатели не обращают на это внимания», — заявил губернатор провинции Ришар Муйедж Мангес Манс. Он также добавил, что горнодобывающая компания KCC, шахта которой обвалилась, может закрыться из-за инцидента, что скажется на экономике провинции.

Отмечается, что пока это предварительные данные, поскольку под обломками могут находиться тела других погибших.

Компания Kamoto Copper Company (KCC) занимается добычей меди и кобальта в провинции Луалаба. В ноябре 2018 года компания временно приостановила экспорт и продажу кобальта в рамках своего проекта в ДРК из-за обнаружения урана.

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