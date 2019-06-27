Некоторые критики объединительного процесса в диаспоре, инициируемого меценатом и общественным деятелем Физули Мамедовым, напомнили нам забавное сравнение политолога Андрея Пиантковского о «насильнике-импотенте». Об этом говорится в письме Совета правления Союза Азербайджанцев России (САР), поступившем в нашу редакцию.

«Конечно, поиск выразителей интересов диаспоры в интеллигентах — желание объяснимое, если бы считавшие себя интеллигентами не отличались своим безразличием и надменностью к диаспоре. Разве нынешний подъем патриотических сил в диаспоре в значительной мере не является ответом на предшествовавший ему разгул надменного и эгоистичного элитизма тех космополитов, кого наши некоторые коллеги из-за вежливости или по простоте душевной относят к интеллигенции?! Именно космополитизм той части «элиты» и ее безразличие к судьбе диаспоры усилили давно накапливавшийся отрыв элит от проблем и ожиданий большей части диаспоры. С этим разрывом и связаны проблемы эрозии азербайджанской общины России и внутренние множественные расколы. Не вникая во все эти процессы, снова предлагать нашему обществу «космополитическую перегрузку» в лице потерявших доверие людей, не имеющих за собой никаких заслуг дедушек, ничто иное как возвращение в прошлое. Очень наивно полагать, что эти чуждые обществу люди способны на успех перед лицом множественных кризисов диаспоры. На этом месте уместно вспомнить взгляды диссидента Рамиза Ровшана о миссии интеллигенции, который своим историческим выступлением дал высокому слову точное толкование. «Интеллигентность измеряется совестью, ибо интеллигент свою совесть должен чувствовать, как мать своего ребенка в утробе», – говорил народный поэт Азербайджана. Слова диссидента о том, что интеллигент должен быть рядом с правдой, а не стремиться оказаться около власти, напоминают нам людей, кастрировавших свою совесть и повторявших на каждом шагу свое нахождение около власти.

Пока «интеллигенты и Ко.» с высоты Воробьевых гор своей гордыней будут отворачиваться от соотечественников, мы будем вкладывать свои силы и средства во благо выходцев из Азербайджана. Диаспорские функционеры пенсионного возраста в силу своей усталости и инерции могут не войти в ряды Союза Азербайджанцев России. Им давно пора проводить время со своими внуками, а не сеять интригу и рознь в диаспоре. Молодых патриотов среди соотечественников много в России и желающих быть именно в Союзе еще больше во всех регионах нашей необъятной страны — России. Азербайджанцы России благодаря активной общественной деятельности САР, верят в консолидацию диаспоры, которая была утрачена безответственными полномочными людьми и соответствующими структурами», — говорится в письме.

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