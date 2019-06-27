«Я очень скучаю без российского слушателя. Очень. Даже не могу выразить, как. Но уважающий себя мужик не должен идти к тому, кто тебя хочет побить. Я так понимаю это. И когда мне президент России хотел вручить орден Дружбы народов, в это время танки уже были в городе. Мне было бы неудобно смотреть в глаза своим внукам».

Об этом заявил актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью телеканалу Rtvi.

Артист отметил, что «жалеет, что все это происходит».

«Если Бог даст и власть сменится в России, то я приеду туда. У меня очень хорошая русскоязычная программа. Когда мне очень хочется петь русские песни, я еду на Украину. Я уже 30 городов объездил», — отметил Кикабидзе.

При этом он допустил возможность применения Россией силы против Грузии. В Грузию могут войти российские солдаты, считает он.

«У вас первое лицо в эту сторону больше мыслит, по-моему, потому что то, что произошло в Крыму, в Осетии, в Абхазии… Не буду все места называть. Они приходили. Они же не самовольно идет туда, он же их присылает. Все что угодно может произойти, но я считаю, что гражданин, любящий свою страну, должен встать и защищать ее, пока сможет. А если не сможет, это уже на его усмотрение. Кто он такой: патриот своей страны или нет», — добавил артист.

Говоря о том, что бы он сказала Путину, если бы встретил его, Кикабидзе сказал следующее:

«Сказал бы, что очень плохой сценарий у него. Очень плохой. Знаете, как в кино. Когда фильм снимешь, очень часто слышал от режиссеров: «Вот если бы у меня была возможность, я бы его второй раз снял бы, получше». Но второй раз уже не получается. Очень жаль», — резюмировал артист.

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