Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.

Об этом их представители сообщили РБК.

По информации представителя Литвы Эгидиуса Варейкиса, делегация его страны будет участвовать в заседаниях в ближайшие два дня. То же самое сообщила грузинский депутат София Кацарава. Она уточнила, что у Тбилиси пока нет намерения замораживать свое участие в ПАСЕ, как и у других стран, выступивших против возвращения России.

«Предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», — указала Кацарава. Речь идет о заявленных в документе планах обсудить дальнейшие действия делегаций в ПАСЕ со своими парламентами и правительствами.

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