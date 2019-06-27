В туалетах здания парламента Великобритании в Лондоне были обнаружены следы кокаина. Расследование с использованием теста на наркотики провели журналисты британского филиала журнала VICE.

С помощью специальных салфеток, меняющих цвет при соприкосновении с кокаином, работники VICE обнаружили кокаин в четырех из девяти исследованных туалетов, в том числе в находящихся напротив офисов депутатов.

Больше всего следов наркотика нашли в туалете, расположенном напротив бара, доступ в который есть только у высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, самих законодателей и гостей парламентских мероприятий.

Журналисты провели данный эксперимент после того, как в употреблении запрещенных психоактивных веществ признались сразу несколько британских политиков. Главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон рассказал, что употреблял кокаин однажды, когда ему было 19 лет. В такой же «ошибке молодости» признался ранее и другой кандидат на пост главы британского правительства Майкл Гоув.

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