Сотрудники компании Huawei сотрудничали с военными Китая в научно-исследовательских проектах.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты изучили китайские исследовательские базы научных работ и подтвердили, что сотрудники Huawei принимали участие как минимум в десяти проектах совместно с Народно-освободительной армией Китая. Так, специалисты работали над исследованиями в области искусственного интеллекта и радиосвязи.

Среди совместных проектов указываются разработка технологии по определению эмоций пользователей по комментариям, а также изучение методов сбора и анализа данных со спутниковых снимков и географических карт. Указывается, что журналисты изучили лишь статьи, находящиеся в открытом доступе, однако предполагается наличие многочисленных засекреченных проектов.

В Huawei опровергли всякую связь с НОАК и сказали, что не знают о совместной работе своих сотрудников с китайской армией. «Huawei не знает о том, какими исследованиями занимаются сотрудники компании в свободное время. Huawei не сотрудничает с учреждениями, связанными с НОАК. Huawei разрабатывает и производит только коммуникационные продукты, соответствующие гражданским стандартам, и не работает с военными», — заявил представитель Huawei. При этом в научных статьях значилось упоминание компании.

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