Испанская полиция задержала офицера Военно-воздушных сил Бразилии, который доставил в Севилью на военном самолете три мешка с 39 килограммами кокаина. Это произошло за несколько часов до того, как там должен был остановиться по пути на саммит G20 в Японии президент Жаир Болсонару, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Мешки с наркотиками обнаружили во время проверки военного самолета, который сопровождал Болсонару, перед вылетом в Токио. Летчику поручили остаться в Испании до возвращения президента.

По информации CNN, задержанный — 38-летний сержант Сильва Родригес. Летчика подозревают в незаконном обороте наркотиков. Его дело также будет расследовать военная полиция Бразилии.

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