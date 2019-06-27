Сценарист американского сериала «Чернобыль» (телеканал HBO) Крейг Мазинназвал причину отрицательного отношения к картине в России. Об этом он заявил в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона, передает ТАСС.

По его словам, сериал вызвал волну негодования, потому что над ним работали американцы. «Странно, когда есть очень популярный сериал о твоей культуре, о твоей истории, сделанный одним из твоих традиционных противников», — объяснил мышление российских критиков создатель сериала.

Мазин подчеркнул, что хотел показать героизм советского народа. «Мы видим достаточно критики в адрес советского руководства, и она оправдана. Однако мы никогда не видим историю о советских гражданах, их взгляде [на вещи], о том, каковы были их жизни, о правде их жизни», — признался он.

Кроме того, он пожелал удачи авторам российской версии истории. «Я знаю, что они делают свое кино. Я кинопродюсер, я знаю, как тяжело снимать кино», — заявил американский сценарист.

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