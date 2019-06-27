Тысячи фотографий, которых никто и никогда не видел, были случайно найдены на сборнике компакт-дисков, купленных на распродаже старых вещей. Предположительно, их сделал один из рабочих, который разбирал завалы после трагедии 9/11 в Нью-Йорке. Несмотря на то что состояние дисков оставляло желать лучше, снимки удалось извлечь и опубликовать на Flickr, сообщает The Sun.

Фотографии нашёл доктор Джонатан Берджесс. Мужчина назвал чудом тот факт, что им удалось скачать с дисков всю сохранённую на них информацию.

«Обычно такими вещами пренебрегают на распродажах. Весьма вероятно, что они могли оказаться в мусорном контейнере, если бы мы не обратили на сборник внимания».

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