Дочь президента США Дональда Трампа предпринимательница и модель Иванкаотправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. Ее фотографии появились в фан-аккаунте @ivankatrumppix в четверг, 27 июня.

Папарацци сфотографировали 37-летнюю Трамп, подходящую к лайнеру Marine One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару. Платье изготовлено американской маркой Tibi, его стоимость составляет 750 долларов . Свой образ Иванка дополнила белыми туфлями-лодочками и объемной сумкой ее собственного бренда.

Minval.az