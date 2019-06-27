Дочь президента США Дональда Трампа предпринимательница и модель Иванкаотправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. Ее фотографии появились в фан-аккаунте @ivankatrumppix в четверг, 27 июня.

Папарацци сфотографировали 37-летнюю Трамп, подходящую к лайнеру Marine One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару. Платье изготовлено американской маркой Tibi, его стоимость составляет 750 долларов . Свой образ Иванка дополнила белыми туфлями-лодочками и объемной сумкой ее собственного бренда.

 

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New pics from today 😍❤ #ivankatrump #ivanka #trump #firstdaughter #wednesday #wcw

Публикация от ✦ 𝓘𝓿𝓪𝓷𝓴𝓪 𝓣𝓻𝓾𝓶𝓹 𝓟𝓲𝓬𝓽𝓾𝓻𝓮𝓼 ✦ (@ivankatrumppix)

Minval.az