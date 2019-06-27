У России в Армении нет недостатка в скрытой «пятой колонне», считает председатель партии «Республика» Арам Саргсян.

«Нет сомнений в том, что в Армении нет недостатка, в частности, в российской «пятой колонне», что множество партий, провозгласивших себя европейскими или носителями европейских ценностей, прямо поддерживают деятельность посола России в Армении, не видя никакой связи в том, что состоялась встреча с председателем Конституционного суда после встречи с Робертом Кочаряном. То есть, у России в Армении нет недостатка в скрытой «пятой колонне»», – заявил он.

По его словам, и не имея недостатка в этом, Россия всегда будет пытаться решать задачи в Армении.

«И сегодня она пытается решить подобную задачу для реализации «плана Лаврова». И апрельская война, на мой взгляд, была ответом на отказ армянских властей принять «план Лаврова». И сегодня эта «пятая колонна» будут использоваться против Никола Пашиняна с целью реализации этого плана. И исходя из этого, Никол Пашинян говорит, что против этих сил будет вестись борьба», — считает Саргсян.

Minval.az