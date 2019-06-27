Руководитель популярной соцсети Instagram Адам Моссери рассказал, что разработчики ищут пути скрыть количество лайков под фотографиями.

Таким образом руководство хочет защитить пользователей от стресса, пишет CBS News.

В частности, рассматривается механизм частного счетчика, когда видеть количество лайков сможет лишь автор фото.

Моссери полагает, что это должно помочь людям сосредоточиться на общении, вместо постоянного сравнения себя с другими.

Уже несколько месяцев тестируется отказ от лайков. К настоящему моменту появились скриншорты того, как будет выглядеть социальная сеть без указанного количества лайков в аккаунтах.

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