Та беда, которую известный историк Роберт Вистрих однажды назвал «самой долгой ненавистью», сейчас переживает период возрождения. От массовых расстрелов в синагогах Питтсбурга и Пауэя, которые попали в заголовки газет по всему миру, до гораздо менее заметных, но при этом ежедневных сообщений об актах вандализма, угрозах и насилии — возрождение антисемитизма в 21 веке очевидно. Об этом пишет Джесси Богнер в своей статье на The Jerusalem Post.

Разумеется, больше всего внимания привлекает к себе набирающий обороты антисемитизм со стороны ультраправых, ультралевых и исламских экстремистов, но многие склонны упускать из виду еще один традиционный источник ненависти к евреям — антисемитизм христиан. Ранее в июне 60 семинаристов армянской церкви в канун праздника Шавуот в Иерусалиме совершили антисемитскую акцию, которая выявила многовековую склонность христиан нападать на евреев и стала наглядным проявлением расцвета антисемитизма в Армении. Кроме того, этот инцидент должен послужить предостережением для еврейских лидеров и правительства Израиля, которые стремятся выстроить альянсы и глобальные партнерства.

Учитывая масштабные реформы в Католической церкви, которые положили конец многовековой доктрине антисемитизма, а также процветающее движение христианского сионизма, особенно внутри евангелистского сообщества, было бы логичным предположить, что христианский антисемитизм идет на убыль.

Параллельно с этим, учитывая угрозу исламского терроризма и трения в рамках арабо-израильского конфликта, можно предположить, что у Израиля больше шансов создать крепкие альянсы с преимущественно христианскими странами, нежели с преимущественно мусульманскими государствами.

Однако факты порой свидетельствуют об обратном — особенно в Армении, одной из старейших христианских стран в мире.

Существует множество свидетельств того, что армянское общество проявляет системный антисемитизм, включая результаты резонансных исследований, проведенных за последние несколько лет. В 2018 году исследование центра Pew показало, что 32% армян не хотят признавать евреев своими согражданами. Кроме того, как показало очередное исследование «Global 100» Антидиффамационной лиги, большинство армян считают, что различные антисемитские стереотипы, «вероятно, верны».

Кроме того, несмотря на установление дипломатических связей вскоре после обретения Арменией независимости в начале 1990-х годов, отношения между Израилем и Арменией остаются крайне неразвитыми, особенно в сравнении с отношениями Израиля с преимущественно мусульманским соседом Армении, Азербайджаном.

Крепкие отношения Израиля с Азербайджаном неслучайны. В Азербайджане нет истории антисемитизма (и, если уж на то пошло, в настоящее время антисемитизм для него тоже не характерен), есть процветающее еврейское сообщество и довольно многочисленное сообщество иммигрантов в Израиле.

Как могло случиться, что мусульманская страна имеет теплые отношения с единственным в мире еврейским государством, а такая христианская страна, как Армения, страдает от антисемитизма и не может наладить связи с Израилем?

Во-первых, необходимо учитывать более широкую обстановку религиозной терпимости в Азербайджане, которая объясняется четким отделением религии от государства. Согласно результатам опроса, проведенного совместно «Гэллап интернэшнл» (Gallup International) и WI Network of Market Research, Азербайджан является одной из самых светских стран среди 65 обследованных государств. 97% населения Азербайджана — мусульмане, но, согласно конституции этой страны, она является светским государством. Государственная система образования является светской. Отказаться от закрепления одной официальной религии в конституции — это огромный шаг в поддержку религиозной свободы для преимущественно мусульманской страны.

Сравните это с Арменией, где Армянская апостольская церковь имеет огромное влияние. В 4 веке нашей эры Армения стала одним из первых государств, официально принявших христианство. Влияние церкви на армянское государство сохраняется и по сей день. Армянская апостольская церковь имеет официальный статус национальной церкви, несмотря на то, что закон Армении «О свободе совести и религиозных организациях» устанавливает разделение церкви и государства. Таким образом, Армения не является таким же чисто светским государством, как Азербайджан.

В то же время до сих пор сохраняется беспокойство о пережитках древнего, исходившего от церкви антисемитизма, особенно в Восточных Православных церквях. Антидиффамационная лига призвала эти церкви исключить антисемитские отрывки из текста их литургии и положить конец учению теологии замещения.

Учитывая центральную роль, которую армянская церковь по-прежнему играет в стране, неудивительно, что Армения пытается переписать историю Холокоста на государственном уровне, что армянские СМИ регулярно демонстрируют антиизраильские и антисемитские настроения, а армянские семинаристы решаются на атаку против евреев. В отсутствие истинного разделения церкви и государства, религиозные предубеждения и ненависть будут активнее набирать обороты среди граждан страны.

Контраст с преимущественно мусульманским, но при этом светским Азербайджаном вряд ли может быть более разительным. Азербайджан последовательно выступает против антисемитизма, поддерживает тесные связи с Израилем в области обороны и экономики, а также выступает в роли защиты против угрозы Ирана.

Еврейским лидерам и руководству Израиля необходимо принимать во внимание исторический и современный контекст. Нельзя судить страну по ее религии. Хотя общепринятое мнение об источниках религиозной ненависти чаще всего оказывается оправданным, порой союзников можно найти в самых неожиданных местах.

Minval.az