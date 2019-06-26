Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, члены ПАСЕ назначили Пейчинович-Бурич генсеком СЕ на пять лет.

Minval.az