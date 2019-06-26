Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, члены ПАСЕ назначили Пейчинович-Бурич генсеком СЕ на пять лет.
Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, члены ПАСЕ назначили Пейчинович-Бурич генсеком СЕ на пять лет.
Дата: 2019/06/26 23:10
Раздел: Мир
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