После того, как ПАСЕ вернула Россию без ограничения полномочий, 7 стран — членов Совета Европы в ассамблеи прибегли к совместным действиям в знак протеста против уступок стране-агрессору. Об этом сообщает «Европейская правда».

В совместном заявлении протестующих сказано о том, что Россия не выполнила ни одного из многочисленных требований ПАСЕ, противоречит уставу и ценностям Совета Европы.

«Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе», — сказано в документе, который был зачитан в зале после дебатов главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Он отметил, что СЕ теряет доверие людей и будущее этой организации находится под угрозой.

Елена Сотник опубликовала заявление стран, устроивших демарш.

Данное заявление подписали делегаты от Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Представители этих стран намерены вернуться на родину для консультаций со своими правительствами и парламентами о дальнейших совместных действиях в ПАСЕ.

Minval.az