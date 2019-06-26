В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне стороны договорились о снижении случаев нарушения режима прекращения огня, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Как вы знаете, в Вашингтоне 20 июня прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Армянская сторона всегда поднимает вопрос того, что для плодотворного проведения переговоров необходимо установить доверие и свести к минимуму перестрелки на фронте. Стороны обсудили эти вопросы, и скажем так, перестрелки на фронте уменьшились. Если вопрос в установлении доверия, то, пожалуйста, мы пошли и на это, с целью решения вопроса»,- заявил Гасанов.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона уже много лет как идет на уступки Армении и ведет мирные переговоры по урегулированию конфликта.

«Говорите о мирном урегулировании, о решении вопроса путем переговоров? Пожалуйста. Мы на протяжении многих лет идем вам на уступки и ведем переговоры. Мы вам в 2016 году показали, что можем решить вопрос другим путем», — цитирует слова министра «Интерфакс Азербайджан».

Minval.az