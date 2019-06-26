Американский аналитический центр Atlantic Council проанализировал данные Facebook о выявлении аккаунтов, распространяющих фейковые новости, и обнаружил немало сообщений, ориентированных на Северную Ирландию и потенциально способных возродить этот самый конфликт в Европе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечают в Atlantic Council, аккаунты, публикующие эти новости, действуют из России. Причем действуют они не как «фабрика троллей», а через отдельные аккаунты, на которых посты появляются нерегулярно.

Среди новостей, появлявшихся на этих аккаунтах, была новость со ссылкой на якобы сделанное министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном (занимал этот пост до 1 мая) заявление о том, что содействие россиянам в покушении на Скрипалей в Солсбери оказали боевики Подлинной ИРА. Никакого заявления господин Уильямсон, разумеется, не делал.

Другой широко разошедшейся новостью стало якобы отправленное главой Демократической юнионистской партии Ирландии (DUP) Арлин Фостер электронное письмо в адрес главного переговорщика от Евросоюза по вопросам «Брексита» Мишеля Барнье. В этом письме госпожа Фостер якобы заявляет, что Северная Ирландия якобы готова выйти из Великобритании «на определенных условиях», которые DUP пришлет господину Барнье позже. На самом деле письма не было, но новость породила множество комментариев, в том числе о том, что Северная Ирландия после «Брексита» получит особый статус в ЕС.

Появлялись в соцсетях сообщения — даже на арабском языке — о том, будто Подлинная ИРА приглашает боевиков «Исламского государства» в свои ряды для борьбы в Ирландии.

Minval.az