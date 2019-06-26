Президент ЮАР Сирил Рамапоса подтвердил, что ускорение земельной реформы путем начала экспроприаций без компенсации по-прежнему стоит на повестке дня его администрации и парламента шестого созыва, сформированного по итогам выборов 8 мая. Об этом он заявил в среду во время выступления перед депутатами Национальной ассамблеи.

«Одной из главных задач нового парламента является окончание работы над конституционными поправками, которые точно разъяснят, как должна будет осуществляться экспроприация земли без компенсации. Парламент также должен обсудить и принять закон об экспроприациях, который закрепит конкретные условия и практические методы этой процедуры», — сказал Рамапоса, сообщает ТАСС.

По его словам, правительство при перераспределении земли должно выйти за рамки стратегии ее добровольного выкупа у фермеров по рыночной цене. Таким образом Рамапоса ответил на упреки лидера левопопулистской партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы, днем ранее обратившего внимание на то, что вопрос об изъятии земель у белых фермеров не был затронут в его первом обращении к парламенту нового созыва 20 июня.

«Земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает, и тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул глава государства. При этом он также отметил, что экспроприации — важный, но не единственный инструмент, которым должны пользоваться власти ЮАР для ускорения реформы. Полный список мер в этом направлении должна в ближайшее время представить в своем отчете специальная группа президентских советников.

Решение о необходимости перехода к экспроприациям земли без компенсаций в ЮАР было принято в декабре 2017 года на съезде правящего «Африканского национального конгресса». Парламент страны спустя два месяца утвердил резолюцию о начале работы над поправками в конституцию, 25-я статья которой в нынешней редакции защищает права собственников. В ноябре проект реформы был одобрен профильным парламентским комитетом. Для внесения поправок в основной закон страны, они должны быть вынесены на голосование двух палат южноафриканского парламента и поддержаны не менее, чем двумя третями их членов.

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