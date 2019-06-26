Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения наземной операции против Ирана. При этом он уверен, что его страна обладает превосходящими силами. Об этом он сказал в эфире телеканала Фокс бизнес, сообщает ТАСС в среду, 26 июня.

На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Трамп ответил: «Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении».

«Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат, – добавил Трамп. – Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени».

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