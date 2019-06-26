В российском Челябинске нашли двойника певицы Дженнифер Лопес. Чтобы продемонстрировать свое сходство со звездой, россиянка Наталья создала аккаунт в Instagram, пишет «Корреспондент».

Сообщается, что впервые сходство Натальи с Дженнифер Лопес заметила визажист Яна Панфиловская. Девушка подчеркнула необходимые черты россиянки с помощью косметики и повторила знаменитые образы певицы.

Первый снимок в соцсети россиянка опубликовала в марте 2019 года. После двадцати постов девушке поступило множество предложений о съемках. Сейчас россиянка признается, что хочет стать моделью.

Minval.az